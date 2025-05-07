Подмосковное УФАС привлекло АО «Почта России» к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной управлением.

Информация затребована в целях получения сведений о должностном лице, допустившем нарушение части 1 статьи 18 закона о рекламе, установленное решением по делу, возбужденному на основании обращения физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщений с рекламой лотерей без его предварительного согласия на получение рекламы.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа должностному лицу назначен штраф в размере 2 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.