Подмосковное УФАС оштрафовало топ-менеджера «Ростелекома»

Московское областное УФАС России назначило штраф в 20 тыс. рублей директору департамента продаж массового сегмента макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом стало обращение гражданина, который сообщил о звонке на абонентский номер с рекламой услуг связи и онлайн-кинотеатра без предварительного согласия на получение рекламы.

Антимонопольное управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. По итогам рассмотрения реклама была признана ненадлежащей.

На основании принятого решения должностное лицо ПАО «Ростелеком» привлекли к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Размер штрафа составил 20 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

