Подмосковная компания представила рыбную продукцию в Индии

С 25 по 28 сентября в Нью-Дели прошла деловая миссия российских экспортеров агропромышленного комплекса, организованная «Агроэкспортом» при поддержке Минсельхоза России. Ключевым участником мероприятия стала подмосковная компания «Фуд Тим» — ведущий производитель продуктов глубокой переработки рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что «Фуд Тим» представила индийским партнерам премиальные продуктовые линейки, соответствующие принципам здорового и удобного питания. Особый интерес вызвали товары для детского и диетического питания, а также готовые к употреблению и легкому приготовлению продукты. За три дня компания провела восемь целевых встреч и установила около 50 контактов с местными дистрибьюторами и ретейлерами. Итогом стали десятки перспективных договоренностей, которые закладывают основу для выхода на один из самых динамичных рынков мира.

При поддержке министерства «Фуд Тим» активно осваивает новые экспортные направления. На сегодня компания поставляет продукцию в Беларусь, Азербайджан, ОАЭ, Армению, Грузию, а также развивает сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Эффективность этой стратегии подтверждает рост экспорта: в 2025 году его объем увеличился на 16% в денежном и на 28% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.