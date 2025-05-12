Подмосковная команда студентов вошла в топ-5 лучших в РФ на чемпионате «Профессионалы»

Сборная команда Московской области добилась впечатляющих результатов на итоговом межрегиональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Подмосковные участники завоевали 139 наград, среди которых — 23 золотые, 27 серебряных, 31 бронзовая медаль и 58 медальонов за профессионализм. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

«Наша команда вошла в топ-5 лучших команд России по количеству полученных наград. Ребята показали уверенное лидерство сразу в ряде ключевых компетенций — от промышленных технологий до ИТ-направлений», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Соревнования проходили с 1 по 30 апреля сразу в 29 субъектах РФ, в том числе по 20 компетенциям — на территории Московской области.

Регион продолжит системную работу по развитию движения «Профессионалы» и совершенствованию подготовки кадров в соответствии с приоритетами экономики. Впереди — подготовка к национальному финалу чемпионата, который пройдет в трех городах России по трем направлениям: в Нижнем Новгороде (25–30 мая) состоятся соревнования по креативным индустриям и ИТ, в Калуге (25–30 августа) — по промышленным компетенциям, а в Санкт-Петербурге (ноябрь 2025 года) — по направлению «Образование и сервис».

Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября по 20 компетенциям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.