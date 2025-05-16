Подмосковная «Единая Россия» провела образовательный модуль кадрового проекта «ПолитСтарт»

Образовательный модуль кадрового проекта «ПолитСтарт» состоялся 16 мая в Московском областном региональном отделении «Единой России» и собрал свыше 150 участников из Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и других регионов. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В 2025 году от Московской области зарегистрировались на обучение 593 человека — это рекордный показатель по стране. Среди них — новички, участники СВО и общественные активисты, те, кто только начинает свой путь в политике.

Депутат Госдумы, куратор проекта «ПолитСтарт» в Московской области Александр Толмачев рассказал о программе обучения будущих лидеров и системе наставничества.

«Обучение продлится месяц и включает четыре образовательных модуля по политике и политтехнологиям. Участники не только учатся онлайн и офлайн, но и работают с наставниками. В их числе — команда из 21 опытного политика: депутаты Госдумы и Мособлдумы, главы округов, политтехнологи и социологи. Важная часть проекта — погружение в реальную работу парламентариев. Мы показываем, как строится день депутата, с какими вопросами приходят люди и как эффективно решать их проблемы. Этому не учат в школах, и учебников на эту тему нет, но мы даем эти знания», — сказал Толмачев.

Депутат Московской областной Думы, первый заместитель секретаря областного отделения «Единой России» Денис Перепелицын, приветствуя будущих политиков, отметил, что участие в «ПолитСтарте» — это не только ценный опыт, но и успешный старт в политической деятельности.

«Это уникальная возможность для будущих лидеров проявить себя, развить необходимые качества и получить навыки для успешной карьеры. Перед вами — живой пример человека, прошедшего этот путь. Кто бы мог подумать, что четыре года назад молодогвардеец Александр Толмачев станет депутатом Госдумы в 28 лет и будет стоять перед вами в роли наставника. Уверен, что с опытом наших экспертов и вашей целеустремленностью можно достичь любых высот», — заявил Перепелицын.

Образовательный блок открыл заместитель руководителя Управления политической работы ЦИК «Единой России» Алексей Степанов. Он рассказал о работе с электоратом и подчеркнул, что кандидат должен активно взаимодействовать с избирателями.

«У вас должен быть четкий план: сколько людей придет голосовать за вас и почему. Также необходимо хорошо знать свой округ: количество избирателей, проблемы территории и историю прошлых выборов того же уровня. Помните, что депутат — это гарант для жителей, и их проблемы должны решаться с его помощью. А для этого у „Единой России“ есть все необходимые ресурсы», — отметил Степанов.

Он также выразил уверенность, что после этого модуля участники смогут лучше оценить свои силы в политике.

Среди участников проекта — кандидат предварительного голосования из Лыткарино, ветеран СВО Илья Гришаев.

«Участие в выборах определяет не только нашу судьбу, но и будущее страны и регионов. Как военный, я верен присяге, и как будущий депутат я также обязуюсь служить государству. Моя цель — активно работать над его развитием, особенно в сфере молодежной политики. Я намерен сосредоточиться на патриотическом воспитании, потому что молодежь — это наше будущее», — поделился Гришаев.

Несмотря на тяжелое ранение, ветеран СВО из Фрязино, участник «ПолитСтарта» Игорь Какушкин также планирует участвовать в предварительном голосовании.

«Как руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов, моя главная цель — помогать тем, кто вернулся с СВО, особенно получившим тяжелые ранения и психологические травмы. Поскольку я сам оказался в инвалидном кресле, буду уделять внимание и вопросам инвалидов, в том числе гражданских. Работы много, но я уверен в своих силах, а „ПолитСтарт“ — отличное начало для реализации задуманного», — рассказал он.

Есть и те, кто участвует в проекте не первый год. Кандидат из Шатуры Евгения Чиркунова в прошлом году была в роли политтехнолога, а теперь сама баллотируется.

«Я участвую в „ПолитСтарте“ второй год. В Подмосковье этот проект уникален: здесь проходят очные встречи с сильными спикерами. Я давно занимаюсь общественной деятельностью, и участие в предварительном голосовании — логичный шаг. Мы активно работаем с местным отделением партии и молодежным парламентом. Хочу принести пользу своему округу», — подчеркнула Чиркунова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.