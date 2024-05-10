Подмосковная «Единая Россия» провела 1 тыс. мероприятий, посвященных Дню Победы

«В Московской области проживает порядка более 22 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них порядка 700 — фронтовики. Наши депутаты, секретари местных отделений партии, волонтеры с начала мая навещали ветеранов, передавали подарки, оказывали адресную и бытовую помощь. А там, где ветеран по состоянию здоровья или иным причинам не мог нас принять, наши коллеги звонили и передавали им теплые слова», — рассказал Игорь Брынцалов.

Помимо этого, парламентарий добавил, что в регионе проводились и различные патриотические мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти. Одним из таких стала Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы», которая состоялась 26 апреля.

«Мы видим, к каким последствиям приводит переписывание истории. Именно поэтому мы с коллегами по партии ставим перед собой задачи, связанные с сохранением памяти о подвиге наших отцов и дедов. Никто из Героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции не будет забыт. Наши сегодняшние отважные воины, вновь вставшие на защиту мира от фашизма, строят новую историю, которая только приумножает подвиг поколения победителей. Для этого мы постоянно проводим уроки мужества, организовываем просветительские мероприятия, в школах наших городов открываем „Парты Героев“ с лицами и биографиями защитников Отечества», — резюмировал Брынцалов.

С особым вниманием партийцы подходят и к памятникам, мемориалам Воинской славы. Таких в Московской области расположено более 3 тыс. Начиная с апреля, волонтеры в муниципалитетах проводили мониторинги их состояния.

«Хочу поблагодарить каждого, кто в эти дни поздравлял и оказывал помощь нашим фронтовикам. Наше внимание и забота для них самое важное и дорогое. Мы все делаем одно большое дело — сохраняем нашу великую историю. Отмечу, что депутаты, члены первичных отделений и жители Подмосковья провели огромное количество важных и ярких мероприятий, посвященных ветеранам ВОВ и бойцам СВО. Каждого, кто приложил руку к этому большому дню, можно назвать достойными потомками Героев нашего Отечества», — заключил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.