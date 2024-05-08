Подмосковная «Единая Россия» присоединилась к акции «Парады у дома ветерана»

«Единая Россия» Подмосковья провела первые «Парады у дома ветерана» в преддверии праздника. Мероприятия по поздравлению фронтовиков проходят с начала мая, сообщает пресс-служба партии.

Накануне великого праздника, Дня Победы, в Московской области партийцы проводят торжественные мероприятия и поздравляют ветеранов. В рамках акции «Парад у дома ветерана» под их окнами проводят импровизированные парады.

Так, во Власихе в канун 79-го Победного Мая активисты организовали «Венский вальс» под окнами шофера-фронтовика, участника Великой Отечественной войны Василия Фоменко. Танцоры покружились в вальсе и прозвучали песни военных лет от солистов агитбригады ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда».

В рядах Советских войск, командиром артиллерийского расчета Василий Фоменко участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, дошел до Германии и встретил победу недалеко от Берлина. За свой боевой путь ветеран Фоменко имеет медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и другие.

«В лице единственного в нашем городе оставшегося в живых ветерана, мы в эти победные майские дни, говорим всем солдатам Великой Победы слова огромной благодарности за беспримерный героизм и великий подвиг, подарившим нам великую и свободную Россию, мирное небо и возможность растить детей и внуков. Низкий Вам поклон и крепкого здоровья, уважаемый Василий Георгиевич!» — поздравил ветерана секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Власиха Герман Потапчук.

Концертная программа под окном ветерана Великой Отечественной войны состоялась и в Шатуре. В рамках партийного проекта «Историческая память» и акции «Парад у дома ветерана» местный партактив поздравил Владимира Городисского. Песни «Катюша», «Землянка» и «День Победы» прозвучали под окнами фронтовика.

Когда началась война, Владимиру Городисскому было 15 лет. На фронт он попал в 1944 году. Участвовал в освобождении Румынии.

«Даже в окопах, когда кругом тишина напеваешь свою какую-нибудь песню. Песни — это было обязательно, они поддерживали людей, создавали настроение. После этого подарка дочь вытирала мне слезы потому, что вспомнил свою молодость», — сказал Владимир Городисский.

В Люберцах также организовали праздничный концерт перед домом ветерана Великой Отечественной войны.

Ольга Волкова с началом ВОВ прервала обучение в медицинском техникуме, отправилась работать в госпиталь. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями.

«Санитарный поезд, в котором служила 16-летняя Ольга Волкова, дошел до Берлина. Ее подпись хранил поверженный Рейхстаг. Фронтовику, жительнице Томилино Ольге Ивановне — 96, а она по-прежнему, как в далекие военные годы, любит напевать «Катюшу», — рассказал председатель местного Совета депутатов Владимир Ружицкий.

В организации приняли участие активисты «Единой России» совместно с молодогвардейцами и представителями администрации Люберец.

«Единая Россия» уделяет большое внимание поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Партия регулярно проводит акции и мероприятия, направленные на оказание помощи ветеранам, сохранение исторической памяти. Акция «Парад у дома ветерана» — это знак уважения ветеранам. Они отважно воевали и одержали победу в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.