Сергей Лавров: капитуляции России не произойдет

сегодня в 12:00

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что капитуляции РФ в СВО на Украине в любом случае не будет, сообщает kp.ru.

Зарубежные представители СМИ спросили у Лаврова, при каких условиях российская армия могла бы капитулировать в зоне спецоперации.

«Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений», — добавил министр иностранных дел.

По его словам, поводом к такому комментарию являются постоянные вопросы со стороны западных СМИ и то, как страны НАТО игнорируют реальность на Украине и интересы РФ.

Ранее Лавров прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, увязавшего вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией СВО.