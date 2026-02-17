Подмосковье вошло в тройку лидеров по зимнему учету воробьев

Подмосковье заняло место в тройке лидеров по числу участников Всероссийской акции «Воробьи на кустах», завершившейся 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Всероссийская акция «Воробьи на кустах» завершилась 16 февраля. Это экопросветительское мероприятие направлено на сбор актуальных данных о численности домового и полевого воробья в России.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что анализ анкет еще продолжается, однако уже определены регионы с самой высокой активностью участников. Подмосковные орнитологи и бердвотчеры вошли в тройку лидеров, насчитав почти 13 тысяч воробьев.

В тройку также вошли Москва и Санкт-Петербург. В акции приняли участие жители 85 регионов, что сделало ее самой массовой за всю историю проведения. Всего по стране было учтено почти 261 тысяча воробьев. Регулярное изучение динамики популяций позволит специалистам своевременно принимать меры для сохранения массовых видов.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.