Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга российских регионов по качеству жизни

Московская область вошла в топ-10 рейтинга российских регионов по качеству жизни. Рейтинг был представлен президенту РФ Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета агентства стратегических инициатив (АСИ). Также в него вошли: Москва; Санкт-Петербург; Республика Татарстан; Тюменская область; Ханты-Мансийский АО — Югра; Сахалинская область; Тульская область; Нижегородская область; Республика Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики региона.

Рейтинг состоит из 140 опросных (свою оценку дали почти 400 тыс. граждан), статистических и геоаналитических показателей, которые распределены по 10 элементам среды согласно аспектам жизни человека (например, «Медицинское обслуживание», «Образование и развитие» и т. д.).

«Мы четвертый год подряд провели расчеты рейтинга качества жизни. Этот рейтинг — социологическое исследование, обратная связь от людей по тем вопросам, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. В рейтинге мы оцениваем 140 показателей по 10 направлениям. Это такие вопросы, как безопасность людей, жилье, инфраструктура, образование, медицина, социальная поддержка, возможности для работы и для предпринимательской деятельности. Источники данных — это статистические данные, опросы самих граждан, проживающих на наших территориях, и геоаналитика. Всего в рамках исследования было опрошено около 400 тыс. человек», — прокомментировала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.