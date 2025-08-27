Подмосковье вошло в пятерку лидеров по количеству многодетных семей

«Московская область входит в пятерку лидеров по количеству многодетных семей. После Москвы, Чечни и Дагестана мы на четвертом месте. Мы ставим перед собой задачу в 2026 году сохранить лидерство и оставаться в топ-5», — сказала Марченко в ходе общественных обсуждений в Московской областной думе, посвященных реализации мер демографической политики.

По ее словам, ожидается, что в регионе будет более 120 тысяч многодетных семей, вместе с тем увеличится и количество детей в них.

В Московской области 80–90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил ранее губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.