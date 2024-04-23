Подмосковье стало участником форума «Развитие агробизнеса России» в Липецке

сегодня в 16:09

В Липецкой области прошел форум «Развитие агробизнеса России», который объединил представителей отрасли из различных регионов центрального федерального округа. Участие в мероприятии приняли отраслевые специалисты Минсельхозпрода Подмосковья, члены ассоциации «Народный Фермер», фермерские хозяйства Московской области, а также органы местного самоуправления, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках мероприятия напрямую получилось построить открытый диалог между фермерским сообществом и руководством органов исполнительной власти субъектов, услышать друг друга и скоординировать дальнейшую работу. Многие фермеры из Подмосковья приняли участие в форуме на территории Липецкой области. Каждый в рамках живого общения мог обменяться опытом и найти оптимальное решение для развития агробизнеса», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

В рамках форума обсуждались следующие темы: взаимодействие органов власти с отраслевыми союзами; каналы сбыта фермерской продукции; развитие агротуризма; инструменты повышения имиджа сельских территорий; подбор кадров для АПК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.