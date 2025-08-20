Подмосковье с начала года экспортировало во Вьетнам 20 тыс тонн продукции АПК

За 7 месяцев Московская область экспортировала во Вьетнам 20 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 21% в натуральном выражении (по объему) и 39% — в стоимостном. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Ключевыми товарными позициями стала мясная продукция. Так, во Вьетнам было поставлено более 5 тыс. тонн мяса птицы, 1,4 тыс. тонн свинины, более 360 тонн говядины и около 146 тонн прочих видов мяса.

Кроме этого, в структуре экспорта значительную долю занимают колбасные изделия. Росту поставок способствуют условия внешнеэкономического взаимодействия. Так, с 2016 года действует Зона свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом, что снижает пошлины на разные категории продукции АПК. Дополнительно подписаны соглашения о фитосанитарном контроле и ветеринарном сотрудничестве, которые упростили доступ российских экспортеров на рынок государства.

Сегодня товары агропрома Московской области поставляются в более 80 стран мира. В прошлом году регион занял 4 место в России по экспорту в стоимостном выражении. При этом, на долю Подмосковья пришелся наибольший объем поставок отдельных видов продуктов, в числе которых говядина, свинина, мясо птицы, охлажденная рыба, сыры и творог, кисломолочная продукция, напитки и продукты переработки фруктов, овощей и орехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.