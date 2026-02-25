Подмосковье привлекает медиков соципотекой, земельными участками и компенсацией за аренду жилья

В Московской области создана одна из лучших в России систем социальной поддержки медицинских работников — многие меры инициированы «Единой Россией» и заложены в народной программе партии, передает пресс-служба партии.

Они, в частности, включают ежемесячные выплаты в зависимости от категории, компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку, а также ряд других льгот.

«Одним из направлений народной программы является комплексная поддержка сотрудников медицинских учреждений нашей страны. Кадровая обеспеченность системы здравоохранения — наш абсолютный приоритет и одно из главных условий оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья», — отметил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов.

Меры направлены как на поддержку уже работающих сотрудников, так и на привлечение новых кадров. В их числе — решение жилищных проблем специалистов.

Например, медикам выплачивают компенсацию за аренду жилья — до 30 тысяч рублей для одного медика и до 45 тысяч рублей для супружеской пары в зависимости от удаленности муниципалитета.

Еще одна программа — «Социальная ипотека», которая предусматривает компенсацию государством 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а также компенсацию суммы основного долга в течение 10 лет. В Московской области участниками программы только в 2025 году стали более 160 медиков, а за все время ее действия — более двух тысяч.

В Королеве сертификаты этой программы получили уже 67 медиков. В их числе Валерия Никитина — врач-педиатр из Королевской городской больницы. Благодаря социальной ипотеке специалист с 9-летним стажем купила квартиру для своей семьи.

«Семья у меня — муж, двое детей. Жили в съемном жилье, долго обдумывали, брать ипотеку или нет. В итоге все-таки решили, что хотим свой уголок. Ждали одобрения два месяца. Когда у нас был переходный момент к оформлению ипотеки, мы снимали жилье, в тот момент я также воспользовалась компенсацией за его аренду. Я всегда мечтала работать с детьми, поэтому изначально пошла в педиатрию. Это непередаваемые ощущения, когда ты берешь этого маленького ребеночка на ручки на грудничковых днях. От них такая энергетика добрая, теплая», —рассказывает Валерия.

Еще одна действенная мера поддержка — обеспечение медработников земельными участками. В 2025 году врачам в Московской области выдано 173 земельных участка. А всего с момента запуска программы в 2021 году участки для строительства дома получило около 2,6 тысячи врачей Подмосковья.

В частности, в Зарайске медработникам с 2022 года предоставили 25 таких участков. Ирина Афонина — акушер-гинеколог женской консультации «Зарайской больницы» — работает по профессии уже около десяти лет, воспитывает дочь, которая тоже хочет стать врачом и продолжить династию.

«До сих пор ловлю себя на мысли: „Неужели это все по-настоящему?“. О собственном доме я мечтала много лет, представляла, как буду выходить утром на террасу с чашкой чая, как дочка будет играть во дворе… И теперь, благодаря программе „Земля врачам“, это не просто картинка в голове, а реальный план действий. Господдержка помогла существенно сэкономить семейный бюджет, ведь покупка такого участка в черте города — это огромные вложения. Теперь средства, которые я сберегла, пойдут на строительство, и моя давняя мечта о собственном доме наконец-то воплощается в реальность!» — рассказала Ирина.

Еще одна программа — «Земский доктор»: специалисты, устраивающиеся на работу в небольшие города или поселки, получают единовременную денежную выплату: до 1,5 млн рублей — для врачей, до 750 тыс. — для среднего медперсонала. В Подмосковье по этой программе трудоустроились почти 2,8 тысячи медицинских работников. Только в 2025 году на работу привлекли почти 240 «земских» медиков — около 200 врачей и 40 работников среднего медперсонала.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.