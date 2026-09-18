Подмосковье приняло более 160 тыс заявлений на присвоение адреса

Жители Подмосковья с начала года подали на региональном портале госуслуг более 160 тыс. заявлений на присвоение или аннулирование адреса объекту, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года на портале госуслуг Московской области поступило более 160 тыс. заявлений на присвоение и аннулирование адресов объектов. Услуга предоставляется бесплатно.

Услуга «Присвоение адреса» доступна в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Оформление и регистрация». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет и цель обращения, затем заполнить онлайн-форму. Сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта проверяет приложенные файлы и выявляет неверные.

Перед подачей заявления нужно проверить наличие адреса объекта в государственном адресном реестре по ссылке. Адрес, присвоенный решением уполномоченного органа, вносят в Государственный адресный реестр.

Заявление на аннулирование адреса можно подать при прекращении существования объекта, присвоении ему нового адреса или отказе в кадастровом учете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.