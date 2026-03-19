Подмосковье представило итоги реформы лесного хозяйства в ЦФО

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин представил итоги реорганизации отрасли на окружном совещании Рослесхоза в Калужской области. В 2025 году регион объединил подведомственные учреждения в единую структуру и повысил эффективность работы, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Окружное итоговое совещание Федерального агентства лесного хозяйства прошло в этнографическом парке-музее «Этномир» в Калужской области. На пленарном заседании Алексей Ларькин рассказал о результатах масштабной реформы, проведенной в Подмосковье в 2025 году. Региональные учреждения, подведомственные комитету, были объединены в единую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.