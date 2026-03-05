Подмосковье попало в число лидеров среди регионов РФ по ключевым направлениям

По итогам прошлого года, Московская область попала в число лидеров среди российских регионов по ключевым направлениям, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Зампред правительства Марат Хуснуллин провел заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию. Участники в том числе обсудили текущие вопросы прохождения отопительного периода, модернизации отрасли ЖКХ, а также ход рассмотрения заявок субъектов на получение казначейских инфраструктурных кредитов.

«Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается важнейшим направлением, от которого напрямую зависит социальное благополучие граждан, качество жизни в регионах и их сопутствующее комплексное развитие. Без приведения в порядок объектов ЖКХ, без модернизации сетей и инфраструктуры любые наши успехи в строительстве нового жилья не дадут людям ощущения настоящего комфорта», — сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что также необходимо поддерживать высокий уровень жилищного строительства. За первые два месяца 2026 года запущено строительство 6,6 млн кв. м жилья, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

По словам вице-премьера, накануне на заседании с членами кабмина он доложил главе государства Владимиру Путину о реализации федеральных инфраструктурных программ в регионах. В своем докладе Хуснуллин обратил внимание на совместную с губернаторами работу в рамках штаба в формате «светофоров», где субъекты ранжированы по достижению показателей.

Так, в 2025 году лидерами по вводу недвижимости и дорожному строительству стали Ленобласть; Республика Алтай; Московская и Тюменская области; Ненецкий автономный округ; республики Тыва, Хакасия, Крым, Адыгея, Татарстан; Карачаево-Черкесская, Удмуртская, Чеченская республики, а также Тверская, Владимирская, Свердловская, Калининградская, Новосибирская, Воронежская, Ярославская, Сахалинская, Калужская, Курская области, Краснодарский и Приморский края.

Хуснуллин добавил, что на сегодняшний день в числе лидеров по ключевым направлениям находятся Челябинская, Нижегородская, Московская области, республики Башкортостан и Саха (Якутия).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил главам городских округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.