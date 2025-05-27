Подмосковье делится опытом с гостями из Калининграда по инклюзивному образованию

27–28 мая министерство образования Московской области проводит стажировку для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК) Калининградской области. В центре внимания — цифровизация процессов, дистанционные форматы обследования и развитие инклюзивного образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

За два дня специалисты из Калининградской области изучат, как в Подмосковье организована работа ПМПК и реализуется сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.

«Московская область последовательно выстраивает эффективную систему сопровождения детей с ОВЗ, используя современные цифровые решения и подходы, основанные на межведомственном взаимодействии. Мы не просто делимся опытом — мы создаем сообщество профессионалов, для которых в центре внимания всегда находится ребенок. Радует, что регионы активно интересуются нашими практиками, готовы перенимать и масштабировать их», — подчеркнула министр образования Московской области Игрид Пильдес.

27 мая делегация посетила Одинцовскую школу для обучающихся с ОВЗ «Надежда». В рамках стажировки участники ознакомились с рядом ключевых направлений работы ПМПК Московской области, в том числе: организацией онлайн-записи на комиссию через Портал государственных и муниципальных услуг, проведением обследований в дистанционном формате с использованием видеоконференцсвязи, созданием и использованием банка демонстрационных материалов для оценки развития детей.

28 мая программа стажировки продолжится в Областном центре диагностики, образования и коррекции. Гостям будет представлен опыт цифровой трансформации деятельности ПМПК, включая: взаимодействие с родителями через Портал госуслуг, формирование электронных заключений специалистами Центральной ПМПК и ведение документации в электронном формате.

Стажировка призвана не только передать эффективные решения, но и наладить устойчивое профессиональное взаимодействие между регионами — во благо детей, которым особенно важно внимание, поддержка и качественное сопровождение на каждом этапе их образовательного пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.