Подмосковье 26 апреля представит молодежную программу ЦЗН на выставке «Россия»

26 апреля в рамках международной выставки-форума «Россия» на площадке Минтруда РФ Московская область представит программу Центра занятости населения (ЦЗН), посвященную трудоустройству и обучению молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Посетителей ждет масса полезной информации о том, какие возможности для карьерного и личностного роста предлагают сейчас ведущие работодатели и образовательные учреждения Подмосковья, мастер-классы от ЦЗН, викторины с сувенирами и призами для самых эрудированных и активных участников.

В числе участников программы Центр занятости населения Московской области, ПАО «РКК „Энергия“ им. С. П. Королева», ПАО «Московское речное пароходство», Российские студенческие отряды, ООО «Ратеп-инновация», Московский политехнический университет, Московский экономический институт, НПО «АСТА» и другие.

Они расскажут о своей деятельности, образовательных программах и доступных для молодежи вакансиях, в том числе — и о вариантах временного трудоустройство на период летних каникул.

Программа пройдет 26 апреля с 14:45 до 17:00 в павильоне «С1» ВДНХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.