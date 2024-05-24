Подготовительные работы к летнему сезону начались на пляже Любляна Егорьевска

В Егорьевске идут подготовительные работы на пляже Любляна перед летним сезоном. На территории пляжа обустроен туалетный модуль, полноценная детская площадка с качелями и горкой, спортивная площадка с тренажерами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаков и др. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды (из них 88 с купанием). Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек», — сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.



Также все желающие смогут поиграть в волейбол на специальной территории пляжа, где натянула волейбольная сетка. Покрытие пляжа — песчаное.

Для комфортного отдыха у гостей и жителей Московской области в летний сезон 2024 года проходит полная подготовка пляжных зонах отдыха. В этом сезоне будут работать более 200 пляжей на территории региона.

Пляжи в регионе трех типов: малые, средние и большие. Площадь малых составляет менее 1000 кв. метров, а вместительность не превышает 200 человек. Средние пляжи занимают площадь от 1 000 кв. метров до 3 000 кв. метров и вмещают от 200 до 1 000 человек. Площадь больших пляжей составляет более 3 000 кв. метров, на них может расположиться более тысячи человек.

Покрытие набережных бывает двух видов: песчаные (50% рекреационной зоны) и смешанные (песчаное покрытие не менее 30% рекреационной зоны). Песчаные территориально находятся на городских зонах, а смешанные на загородных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.