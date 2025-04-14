Подарок небес: москвичам рассказали, какая погода установится в городе

Синоптик Шувалов: на наступившей неделе в Москве будет тепло и солнечно

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с понедельника в центральной части Европейской России установится теплая и солнечная погода, сообщает MIR24.TV .

«Это будет исключительно хорошая неделя, просто подарок небес. Температура вырастет до +20-22 градусов. И тепло продержится вплоть до понедельника следующей недели. Будет малооблачно, солнечно, будет дуть слабый ветер южных направлений. Давление — выше нормы на 5-7 мм ртутного столба, без резких скачков», — сказал метеоролог.

По его словам, 14 апреля воздух прогреется до +10-15 градусов, а со среды-четверга столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Разница между югом и севером центра страны составит всего 1-3 градуса. Ночных заморозков больше не ожидается.

Причина резкого потепления — в сильном углублении барической ложбины над Западом Средиземного моря и Аппенинами. Одновременно над Русской равниной растет гребень высокого давления, заключил специалист.