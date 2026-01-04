Подарок не удался: москвич купил три ящика испорченных манго

Мужчина купил три ящика манго в экомаркете в столице, один оставил себе, а другие отправил в подарок родственникам. После покупки фруктов и отправки в разные города он выяснил, что все манго в коробках испорчены, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам клиента, есть их невозможно. Три ящика экзотических фруктов стоили москвичу почти 2 тыс. рублей.

Мужчина написал претензию продавцу. В ответ, чтобы решить ситуацию клиента попросили отправить курьером испорченные манго. Но ранее он отправил фрукты в другие города, а стоимость обратной транспортировки обошлась бы ему очень дорого.

