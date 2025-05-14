Под Калининградом нашли немецкий клад времен Второй мировой войны
Копатели под Калининградом обнаружили немецкий клад 1945 года
Под Калининградом копателям при помощи металлоискателей удалось обнаружить жестяные бочки с немецким кладом со времен Второй мировой войны, сообщает Общественная Служба Новостей.
Известно, что внутри были найдены фарфоровые и керамические изделия, чашки, стеклянные вазы и подносы. Также копатели обнаружили шкатулку, но, к сожалению, она оказалась пустой.
Как отметили специалисты, находки сохранились в очень хорошем состоянии. На них даже возможно восстановить дату производства.
По предварительным данным, отмечается, что клад могли закопать в земле жители Кенигсберга, когда покидали город в 1945 году.