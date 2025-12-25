Почтовые отделения Подмосковья изменят график работы в новогодние праздники 2026 года

Почтовые отделения Московской области изменят режим работы в период новогодних праздников. 1, 2 и 7 января 2026 года большинство отделений будут закрыты, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

31 декабря 2025 года и 6 января 2026 года почтовые отделения Подмосковья завершат работу на час раньше обычного, за исключением офисов, выдающих заказы с маркетплейсов.

1 января 2026 года все почтовые отделения региона будут закрыты. 2 и 7 января 2026 года выходными станут для всех отделений, кроме тех, которые продолжают выдавать заказы с маркетплейсов.

С 3 по 5 января 2026 года клиентские залы будут работать по индивидуальному графику, который можно уточнить на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

Пенсии и социальные выплаты почтальоны начнут доставлять с 3 января 2026 года по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом измененного режима работы отделений.

