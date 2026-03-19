Почти неделю может длиться ближайшая магнитная буря на Земле

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, ожидающаяся на Земле магнитная буря может растянуться приблизительно на шесть дней. Вероятно также появление полярных сияний, видимых на широтах вплоть до 50–55 градусов, сообщает РИА Новости .

Наиболее интенсивная за последние два месяца магнитная буря предположительно начнется вечером 19 марта. Ее причиной станет совокупность двух факторов: прибытие к нашей планете солнечной плазмы от вспышек, зарегистрированных на текущей неделе, а также воздействие корональных дыр на Солнце.

Специалисты отметили, что прогноз неоднократно уточнялся в сторону усиления. По текущим оценкам, общая продолжительность периода нестабильности магнитного поля Земли составит около шести суток и завершится ко вторнику, 24 марта. Пик активности ожидается в период с 19 по 21 марта. Интересно, что предыдущее крупное событие класса G4 происходило в эти же календарные числа в январе. С 20 по 22 марта планету накроют два наиболее мощных потока выброшенного вещества. Следующие три дня, с 22 по 24 марта, будут характеризоваться более слабыми возмущениями под влиянием «хвоста» от корональных дыр.

Точный график колебаний в условиях столь сложного многофакторного события спрогнозировать трудно. Однако высока вероятность, что часть пиков придется на темное время суток, что создаст условия для наблюдения за северным сиянием. При прогнозируемой интенсивности явление может быть видно на умеренных широтах. Первая такая возможность представится уже в ночь на пятницу.

