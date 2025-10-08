Почти 990 кг «добрых крышечек» собрал в сентябре регоператор Чеховского кластера

В октябре регоператор Чеховского кластера приостановил вывоз «Добрых крышечек» в южном Подмосковье. По итогу последнего сбора в сентябре в помощь детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья жители Чехова, Подольска, Серпухова, Пущино и Протвино собрали более 990 кг пластиковых крышечек. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Все сырье компания отправила на переработку, а вырученные средства — на приобретение инвалидных кресел.

По согласованию с регоператором уже собранное вторсырье в установленных компанией контейнерах будет напрямую передаваться волонтерам фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Отметим, регоператор Чеховского кластера поддерживал благотворительный проект в регионе 6,5 лет. За это время более 20 тонн крышечек было отправлено на помощь детям.

Анализ сборов, проведенный в 2025 году показал рост интереса среди жителей Подмосковья к вопросам раздельного сбора отходов. С каждым годом экоактивность увеличивается не только у детей, но и у взрослых.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.