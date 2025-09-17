Почти 77% выпускников Подмосковья в сфере АПК трудоустроены по специальности

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел выездное заседание в Коломне. Депутаты совместно с представителями профильных министерств, общественной и торгово-промышленной палат региона, членами общественной организации «Опора России» и предпринимательского сообщества обсуждали актуальные вопросы кадрового обеспечения предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам председателя комитета Линары Самединовой, чтобы молодой специалист не просто пришел работать в АПК, но и остался в этой сфере надолго, важно начинать профориентацию как можно раньше и создавать комфортные условия труда.

«Этой формуле придерживаются в городском округе Коломна. Перед заседанием мы посетили молочно-товарную ферму в селе Сеньково, которая неоднократно входила в топ рейтингов самых эффективных молочных хозяйств и Национального Союза производителей молока. Здесь регулярно совершенствуют техническое оснащение, создают комфортные условия для специалистов, предлагают конкурентную заработную плату», — рассказала Линара Самединова.

По словам руководства фермы, молодым специалистам тут рады. Многих сотрудников устраивают после целевого обучения.

«Целевое обучение является эффективным инструментом формирования кадрового потенциала и гарантией получения в будущем высококвалифицированных специалистов. Это позволяет компании успешно развиваться и реализовывать свои стратегические цели. Также важно, что в планах фермы строительство домов для сотрудников. И если специалист, например, в течение 10 лет работает на ферме, то дом перейдет в его собственность бесплатно. И это один из ключевых моментов для «удержания» квалифицированных кадров», –отметил заместитель председателя Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Игорь Исаев.

Также участники посетили Емельяновскую школу — лауреата всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа». Здесь, например, обучают трактористов категории «С». А в начале сентября школа подписала трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Рязанским агротехнологическим университетом, Коломенским аграрным колледжем, а также предприятием «Емельяновка». Новый класс откроют в рамках федерального проекта «Агротехклассы: кадры в АПК».

«Наши дети будут углубленно изучать профильные предметы и знакомиться с профессиями АПК. Также будут посещать предприятия, чтобы иметь наглядное представление о тех или иных профессиях. Также у выпускников нашей школы появится реальный шанс попасть в вуз или аграрный колледж, а потом трудоустроиться на сельхозпредприятие», — рассказала директор школы Ирина Королева.

«Школьник должен узнать про профориентацию, загореться идеей, пройти поступательное развитие: сначала агрокласс, затем профильное направление, колледж или вуз. А дальше — трудоустройство на предприятии, где важно создать достойные условия для кадров. Только тогда система подготовки будет работать по-настоящему эффективно. В новом учебном году в регионе заработает 71 агрокласс и 22 группы — в два раза больше, чем год назад. Ребята будут углубленно изучать агроинженерию, биотехнологии, фермерство, экономику в АПК. Уже заключены договоры с ведущими аграрными вузами и предприятиями», — отметила Линара Самединова.

Завершающей точкой для участников стал Коломенский аграрный колледж им. Н. Т. Козлова. На его базе создан образовательно-производственный центр, в который входят 4 колледжа и 13 предприятий. А уровень трудоустройства выпускников — 97,7%.

На совещании, которое прошло на базе колледжа, отметили, что всего в колледжах Подмосковья по направлениям АПК сегодня обучаются почти 3 400 студентов. 28% ребят учатся по дуальной системе, совмещая теорию с практикой на предприятиях.

«Что касается занятости выпускников аграрных направлений — в 2025 году она составила 76,8%. Наши специалисты востребованы на ведущих предприятиях региона. В этом году из образовательных организаций Подмосковья в сфере АПК выпустились 939 человек. Около 77% из них устроились по специальности», –подытожила Линара Самединова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.