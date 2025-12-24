Почти 70% россиян ожидают, что 2026 год будет удачным для их семей

68% россиян полагают, что будущий 2026 год будет удачным для них и их семей, рассказал генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он отметил, что на протяжении двух лет фиксируется большой разрыв между негативными и позитивными ожиданиями, в пользу позитивных. Эта тенденция продолжается и в 2025 году.

«68% россиян считают, что будущий год для их семьи будет весьма удачным и хорошим. Они не ждут катаклизмов, кризисов, ничего подобного», — сказал журналистам Федоров в ходе пресс-конференции Аналитического центра ВЦИОМ.

Также он отметил, что индекс счастья россиян в 2025 году составил 66 пунктов, что выше, чем в 2024 году. В прошлом году этот показатель составлял 60 пунктов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.