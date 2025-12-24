АЦ ВЦИОМ измерил уровень счастья россиян в 2025 году

Генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что индекс счастья россиян в 2025 году составил 66 пунктов, что выше, чем в 2024 году.

«Что видим сейчас — сегодня „Индекс счастья“ составляет 66 пунктов. Это достаточно высокое значение, оно говорит о том, что у нас счастливых людей сильно больше, чем несчастливых. Если в цифрах, то 15% признают себя несчастливыми, а счастливыми в декабре 2025 года — 81%», — сообщил журналистам Федоров.

Он уточнил, что в прошлом году этот показатель составлял 60 пунктов. Федоров отметил, что наблюдается плавный рост индекса счастья россиян.

