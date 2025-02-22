Почти 60 ям устранили на дорогах Люберец за неделю

В городском округе Люберцы на муниципальных дорогах за неделю устранили почти 60 ям общей площадью 347 квадратных метров, сообщили в Управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«Дорожные службы городского округа Люберцы в плановом режиме устраняют повреждения на проезжей части. За неделю подрядные организации восстановили 57 ям общей площадью 347 квадратных метров. Всего с начала февраля устранено около 500 дорожных ям», — отмечается в сообщении.

На неделе ремонтные работы провели на улицах Шоссейная, Красногорская, Красноармейская, Московская, Л. Толстого, Урицкого, С. П. Попова, Митрофанова, 3-е Почтовое Отделение — на участке между стадионом «Звезда» и столовой у дома 21. Завершены работы в пос. Калинина на участке от Клубной линии до домов 123 к.1 и 123 к.2 на Октябрьском проспекте, на проезде между домами 57 и 63/3 на улице 8 Марта, а также на внутриквартальной дороге между домами 20 и18 на улице Кирова.

По вопросам содержания автомобильных дорог можно обратиться по телефонам 8(498)732-80-08 (доб. 206) и 8(498)732-80-14 (доб.1436).

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.