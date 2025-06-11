Почти 400 учителей естественно-научного профиля Подмосковья повысили квалификацию

С 29 апреля по 11 июня 2025 года 391 педагог из Московской области прошел обучение по программе повышения квалификации «Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Программа была реализована ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Региональным куратором выступил корпоративный институт развития образования Московской области («КУРО»). Обучение проходило в дистанционном формате на платформе «Цифровая экосистема ДПО».

Курс был направлен на совершенствование профессиональных компетенций педагогов в части формирования предметных результатов у обучающихся. Учителя из 29 муниципальных образований Подмосковья освоили 5 предметно-ориентированных программ по биологии, химии, физике, математике и информатике. Наибольшее количество участников составили учителя математики и физики.

«В рамках комплексного плана мероприятий по развитию математического и естественно-научного образования в регионе до 2030 года мы ежегодно обеспечиваем повышение квалификации учителей, преподающих на углубленном уровне. Наша задача — донести до детей современные знания, научить их применять их на практике и подготовить к будущему, в котором ключевую роль будут играть научные и технологические достижения», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Программа обучения включала четыре ключевых модуля, охватывающих современные достижения отечественной науки, направленные на обеспечение технологического суверенитета страны, естественно-научную основу современных технологий в рамках преподаваемого предмета, методические приемы устранения предметных дефицитов у обучающихся, а также особенности организации учебного процесса с акцентом на развитие научно-технологических компетенций.

Педагоги высоко оценили как содержание курса, так и его организацию.

«Курсы очень понравились. Прекрасная организация, хорошо подобранная тематика вебинаров и приглашенные профессиональные преподаватели. Современный уровень дистанционного обучения оказался очень удобным форматом», — поделилась впечатлениями учитель информатики лицея № 4 г. Дмитрова Юлия Бабенко.

«Очень интересные курсы, в которых гармонично сочетались различные формы обучения. Был задействован весь арсенал современных педагогических технологий, обеспечена чёткая обратная связь и предоставлены полноценные материалы для самостоятельной работы», — отметила учитель химии Синьковской СОШ № 2 Елизавета Галашан.

«Удобно, что можно было в любое время просматривать вебинары. Это важно при плотном рабочем графике. Кроме того, был предложен интересный и доступный методический материал, который пригодится в дальнейшей работе», — рассказала учитель биологии СОШ № 8 г. Домодедово Светлана Гранева.

«Огромное спасибо организаторам за эффективное, быстрое и понятное обучение. Всё было продумано до мелочей — без сбоев и сложностей», — добавила учитель математики СОШ № 8 г. Мытищи Юлия Терезанова.

Полученные знания педагоги смогут эффективно применять в образовательной практике — для повышения качества преподавания и развития у школьников прочных предметных компетенций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.