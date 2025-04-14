Почти 3,5 тыс человек посетили день открытых дверей в Щелковском колледже

12 апреля во всех подразделениях Щелковского колледжа состоялся единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обучающимся школ городского округа Щелково, а также городов Балашиха, Фрязино, Королев, Мытищи, Лосино-Петровский и Пушкино рассказали об истории колледжа, об образовательных программах, реализуемых в колледже, организации учебно-воспитательной работы, а также об оказываемых мерах поддержки.

Поприветствовать будущих студентов и рассказать о своих организациях пришли представители партнерских предприятий колледжа: ООО «Щелковский водоканал», ООО «Тепло Гарант». Также посетили мероприятие представители ООО «ФН Системы», ООО «Алгоритм», АО «Мособлгаз» филиал «Восток» и других организаций.

Также для абитуриентов были организованы профильные экскурсии на предприятия, обучающиеся школ посетили профильные мастер-классы и профессиональные пробы по специальностям, реализуемым по проекту «Профессионалитет».

️В общей сложности в рамках мероприятий Единого Дня открытых дверей приняли участие около 3 500 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.