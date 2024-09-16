Почти 300 тысяч мигрантов работают по патенту в Подмосковье

В Подмосковье основная часть трудовых мигрантов — почти 300 тыс. человек, или 82%, — работает по патенту, сообщила зампред правительства Московской области Наталия Масленкина.

«На сегодня у нас 99%, практически все, заняты в пяти основных отраслях. Это строительство, обрабатывающее производство, торговля оптовая и розничная, транспортировка и сельское хозяйство», — сказала Наталия Масленкина на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что в части отраслей организовано максимально компактное проживание мигрантов, а часть приезжих контактирует с местными жителями.

Масленкина добавила, что за три года в регионе снизилось число жалоб на взаимодействие с мигрантами в различных сферах деятельности, но при этом количество жалоб существенно выросло в сфере торговли.