Почти 3 тыс растений высадят в Балашихе ко Дню города
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Работы по озеленению памятных мест и городских территорий в преддверии Дня города стартовали в Балашихе. Первой площадкой для высадки стала площадь Славы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Всего в этом году высадят 2 860 кустовых георгин. Яркие цветы появятся на площади Славы, у Звонницы и в сквере перед администрацией.
«Для нас очень важно, чтобы к Дню города знаковые места были украшены живыми цветами. Они создают праздничное настроение и подчеркивают атмосферу торжества», — отметила начальник отдела благоустройства и озеленения МБУ «Благоустройство — Балашиха» Юлия Соловьева.
Озеленение и оформление общественных пространств живыми цветами проводится в Балашихе регулярно и является частью комплексной программы благоустройства городского округа. В рамках этой работы обновляются газоны, высаживаются деревья, создаются новые цветочные композиции, чтобы город становился еще более комфортным и красивым для жителей.
В этом году городскому округу Балашиха исполняется 195 лет. Центральными площадками станут парки «Пехорка» и «Пестовский».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.