Почти 3 тыс растений высадят в Балашихе ко Дню города

Работы по озеленению памятных мест и городских территорий в преддверии Дня города стартовали в Балашихе. Первой площадкой для высадки стала площадь Славы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в этом году высадят 2 860 кустовых георгин. Яркие цветы появятся на площади Славы, у Звонницы и в сквере перед администрацией.

«Для нас очень важно, чтобы к Дню города знаковые места были украшены живыми цветами. Они создают праздничное настроение и подчеркивают атмосферу торжества», — отметила начальник отдела благоустройства и озеленения МБУ «Благоустройство — Балашиха» Юлия Соловьева.

Озеленение и оформление общественных пространств живыми цветами проводится в Балашихе регулярно и является частью комплексной программы благоустройства городского округа. В рамках этой работы обновляются газоны, высаживаются деревья, создаются новые цветочные композиции, чтобы город становился еще более комфортным и красивым для жителей.

В этом году городскому округу Балашиха исполняется 195 лет. Центральными площадками станут парки «Пехорка» и «Пестовский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.