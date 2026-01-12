Почти 28 тысяч школьников Подмосковья примут участие в региональном этапе олимпиады

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартовал 12 января в Подмосковье. К участию приглашены почти 28 тысяч учеников, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в Подмосковье с 12 января. В этом году к участию допущены учащиеся, успешно прошедшие муниципальный этап, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года, продолжающие обучение по основным образовательным программам.

В числе самых популярных предметов — экономика, география, право, обществознание и экология. Также увеличилось число участников по естественно-научным дисциплинам: математике, информатике, физике и биологии. Всего школьники 9–11 классов продемонстрируют знания по 24 предметам.

Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями. Региональный этап является третьим туром всероссийской олимпиады. В прошлом году в нем участвовали более 145 тысяч школьников.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры заключительного этапа получают право поступления в ведущие вузы страны без экзаменов по профилю олимпиады и могут принять участие в подготовительных сборах для международных соревнований. Организатором турнира выступает Минпросвещения России, а координацию обеспечивает институт имени В.С. Леднева. Подробная информация размещена на сайте олимпиады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.