Почти 2,8 тыс мешков мусора собрали на субботнике в Долгопрудном

Второй субботник этой весны состоялся в Долгопрудном 5 апреля. Он проходил в двух микрорайонах города, на семи участках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Хлебниково уборка проводилась на улице Госпитальной. Здесь с командой трудился глава городского округа Долгопрудный Роман Истомин. С большим удовольствием присоединялись к мероприятию и неравнодушные жители. Мусора накопилось много, контейнеры и мешки наполнялись моментально.

На выручку взрослым пришел 4-летний Артем. Он — уже опытный участник субботников, поэтому привез с собой новенький мощный мусоровоз.

С такой поддержкой скоро стало ощутимо чище. А всех трудяг ждал самовар и вкусный чай с угощениями.

В Военном городе также кипела работа. Во время предыдущего субботника здесь уже была проведена большая уборка. Но надо было довести начатое до конца. И все получилось.

В итоге в городском субботнике приняли участие 400 человек. Все вместе, в том числе сотрудники администрации округа, организаций, предприятий, депутаты, горожане, собрали в Долгопрудном 2 780 мешков мусора.

«Благодарен всем за участие, за труд, за созидательное, ответственное отношение к городу», — сказал Роман Истомин.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.