Почти 2,7 млрд рублей выплатили родителям детей-инвалидов Подмосковья за допвыходные

В 2024 году отделение Социального фонда по Москве и Московской области оплатило родителям детей с инвалидностью более 330 тысяч дополнительных выходных дней на общую сумму почти 2,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

В 2024 году отделение Социального фонда по Москве и Московской области оплатило родителям детей с инвалидностью более 330 тысяч дополнительных выходных дней на общую сумму почти 2,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Работающим по трудовому договору родителям, опекунам и попечителям ежемесячно предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня, которые можно посвятить уходу за детьми. В течение календарного года в общей сложности получается 48 таких дней. Если в семье несколько детей с инвалидностью, количество дополнительных дней по уходу не увеличивается.

Семейная пара вправе сама выбирать, как использовать выходные: брать ежемесячно до четырех дней либо накапливать, чтобы потом оформить однократно отпуск продолжительностью не более 24 дней. Если оба родителя работают, то дополнительные выходные они могут поделить между собой. К примеру, три дня берет мама, один — папа, или по два дня каждый. При этом даты ухода в мини-отпуск у родителей могут совпадать.

Для оформления выходных необходимо заранее согласовать с работодателем даты отсутствия и подать заявление. К нему нужно приложить документы, подтверждающие право на данную льготу: справку об инвалидности, документ о месте жительства ребенка с инвалидностью, свидетельство о рождении, справку с места работы другого родителя о том, предоставлялись ли ему дополнительные выходные дни и в каком количестве.

Родителям стоит помнить, что неиспользованные выходные дни нужно успеть потратить в течение года. Оформить их заранее, перенести на следующий период или компенсировать деньгами не получится. Дополнительные выходные не предоставляются в период нахождения в ежегодном, в том числе дополнительном оплачиваемом отпуске, или без сохранения заработной платы, а также во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет. При этом у другого родителя право на получение такой льготы в данные периоды сохраняется.

Оплата дополнительных дней по уходу производится работодателем из собственных средств в размере среднего заработка работника. Затем эту сумму компенсирует отделение Социального фонда по Москве и Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.