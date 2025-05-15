Почти 2,5 тыс человек подали заявки на участие в программе «Герои Подмосковья»

Действующие участники специальной военной операции (СВО), а также ветераны СВО проявили большую заинтересованность в участии в региональной программе «Герои Подмосковья». В общей сложности заявку оставили почти 2,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Среди тех ребят, кто оставил заявку на участие в программе «Герои Подмосковья», более 800 человек проявили себя в бою и получили высокие государственные награды. Первый этап программы завершился 30 апреля. Итоги подвели на втором заседании Общественного совета образовательной программы, в который входят в том числе четыре Героя России. Именно совет примет решение, кто именно будет включен в проект.

«Прием заявок завершен, получено около 2500 анкет — у нас порядка 1,1 тыс. действующих участников СВО, около тысячи ветеранов. Среди тех, кто хочет присоединиться к программе — 3 Героя России. Также заявки в программу подали 55 женщин. Конечно, в большинстве случаев это кандидаты из Московской области, но есть и участники из других регионов — ДНР, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской, Ростовской областей. Всего 67 субъектов, включая Подмосковье. После тестирования начнется этап собеседований. И в конце июня члены Общественного совета определят победителей, которые будут проходить обучение и стажировку до сентября 2026 года», — рассказала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Кто прошел во второй этап

Фото - © Сергей Хакимов/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Всех, кто подал заявку, решением совета допустят ко второму этапу, даже если в заявлении были допущены технические неточности. Члены совета приняли решение не акцентировать на них внимание, так как большое количество участников в настоящее время находятся на передовой и подавали заявку в сложных условиях. С 26 по 29 мая пройдут дополнительные дни для прохождения второго этапа отбора кандидатов для программы «Герои Подмосковья».

«Изучив саму ситуацию, какие критерии были предъявлены к участникам, какие могли быть технические или иные особенности, Общественный совет выступил с инициативой предоставить кандидатам возможность продолжить участие в программе, перейти на следующий этап, в котором предстоит решение тестовых заданий», — рассказал заместитель председателя Общественного совета программы «Герои Подмосковья», заместитель командира 45-й бригады специального назначения подполковник Андрей Фролов.

Фролов подчеркнул, что благодаря программе участники СВО получат возможность повысить свои навыки в той или иной сфере, а также самореализоваться, в том числе в управленческой деятельности. Главной целью программы является подготовка квалифицированных грамотных специалистов.

О втором этапе программы «Герои Подмосковья»

Тестовые задания для второго этапа программы подготовили специалисты ВШГУ РАНХиГС. В тестах примерно 200 вопросов, всем, кто будет их проходить, предстоит серьезно поработать.

«Наша задача — постараться обеспечить здесь наших героев достойной работой. Кому-то нужно будет переучиться, кому-то нужен просто наставник, который поможет. Но в любом случае, мы поддержим ребят, они должны знать, что их возвращения ждут», — подчеркнул член Общественного совета программы «Герои Подмосковья», депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов.

В марте 2025 года в Подмосковье по поручению президента России Владимира Путина стартовала региональная программа «Герои Подмосковья». Председателем Общественного совета областной программы назначен губернатор региона Андрей Воробьев.

Цель программы «Герои Подмосковья» — социализация ребят, возвращающихся из зоны СВО. Задача властей — сделать так, чтобы они чувствовали себя востребованными. В «Героях Подмосковья» участвуют не только бойцы, которые уже демобилизовались. Заявку могут подать и те, кто еще служит. Это поможет сформировать резерв и в случае успешного прохождения быть зачисленными на обучение после завершения контракта в рядах Вооруженных сил России.