Почти 20 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 5 по 7 ноября в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 18 закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по реконструкции семи центральных тепловых пунктов (ЦТП) в муниципальном округе Чехов. В Наро-Фоминске планируется начать строительство новых очистных сооружений. Работы будут осуществляться по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предстоят работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «ММК — п. Слобода — Нахабино — Чесноково» с устройством шумозащитного экрана в муниципальном округе Истра Московской области.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.