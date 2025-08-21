Почти 1,3 тыс га масличных культур предстоит убрать аграриям Коломны за сезон

На полях городского округа Коломна зацвели подсолнухи. В этом году масличными культурами коломенские и озерские аграрии засеяли площадь в 1 295 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одно из хозяйств, которое занимается выращиванием масличных культур, — это предприятие «Пановский». Подсолнечник здесь посажен на площади 400 га. Уборка культуры начнется примерно с середины октября, а пока подсолнухи расцвели и привлекают внимание многочисленных любителей ярких фотоснимков.

В хозяйстве рассказали, что не возражают против такого интереса со стороны жителей, так как фотосессии сами по себе не наносят вреда посадкам. Тем не менее, аграрии просят относиться к растениям бережно, так как подсолнечник — одна из главных масличных культур из выращиваемых в регионе.

В городском округе Коломна доля полей, занятых масличными культурами, превышает 8% всех посевных площадей. Всего аграриям муниципалитета в этом году предстоит убрать урожай более чем с 15 655 га, и это без учета кормовых культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.