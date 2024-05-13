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Почти 120 тыс человек посетили мероприятия ко Дню Победы в парках Подмосковья

Мероприятия, посвященные празднованию 79-летия Великой Победы, организованные в парках Московской области, посетили более 117 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Общеобластное празднование «Подвиг. Память. Победа» прошло на 89 парковых территориях Подмосковья. В рамках мероприятия проведена 41 концертная программа, более 40 тематических мастер-классов по изготовлению праздничных открыток, в парках работали 37 полевых кухонь.

В 23 парках состоялась акция «Вальс Победы», в которой танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, вальсировали под аккомпанемент оркестра. На 12 парковых территориях была проведена акция «Письмо солдату».

В парках Московской области была организована раздача георгиевских ленточек, проведены уроки истории, прошло возложение цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны.

Празднования Дня Победы прошли в торжественной и патриотической атмосфере.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.