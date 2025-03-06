«Почта России» улучшила отделения в Подмосковье

В 2024 году «Почта России» обновила более 750 отделений в сельской местности, из них 19 — в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В ходе модернизации отремонтировали внутренние помещения и фасады зданий, заменили системы отопления, установили камеры видеонаблюдения, пожарную сигнализацию, а также системы климат-контроля и кондиционеры. Если старые помещения находились в крайне плохом состоянии и ремонт в них был невозможен, почта возводила новые здания из современных материалов.

Обновленные почтовые отделения предлагают сельчанам больше полезных услуг. В них появились «уголки здоровья», где можно бесплатно воспользоваться медицинскими приборами (например, измерить давление или температуру). В некоторых отделениях поставили компьютеры, чтобы посетители могли самостоятельно заходить на важные сайты, такие как портал госуслуг, сайт Социального фонда РФ или поиска работы.

По поручению Президента России Владимира Путина «Почта России» проводит программу ремонта сельских почтовых отделений: за последние три года компания обновила более 3,2 тыс. почтовых отделений, расположенных в сельских и удаленных территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.