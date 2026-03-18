«Почта России» расширила сеть зон самообслуживания в Подмосковье

Почта России увеличила число отделений с зонами самообслуживания в Московской области до 108. Сервис работает в крупных офисах с апреля 2024 года и позволяет клиентам самостоятельно оформлять отправления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Зоны самообслуживания действуют в 108 отделениях региона, всего оборудована 121 зона. В них доступны все сервисы, представленные на сайте компании и в мобильном приложении.

В конце 2025 года компания обновила интерфейс системы. Дисплей стал ярче, шрифты — крупнее, меню дополнили наглядными подсказками. Для взвешивания писем и посылок появился отдельный экран-подсказка. При оформлении отправления можно найти получателя по номеру телефона — если он авторизован в системе, адрес подтянется автоматически.

Вход в личный кабинет осуществляется по номеру телефона или электронной почте с подтверждением одноразовым кодом. Компьютеры работают по защищенным каналам связи, внешние системы не имеют к ним доступа. Если пользователь не завершил сеанс, через минуту бездействия система автоматически выходит из аккаунта.

«Зоны самообслуживания упрощают процедуру отправки и помогают клиентам значительно сэкономить время при посещении почтового отделения. За прошедший 2025 год с помощью сервисов предзаполненных и предоплаченных отправлений в Московском регионе отправили около 2 млн посылок», — рассказала директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.