Почетный гражданин Подмосковья Геннадий Оноприенко отмечает день рождения

Он является практиком в области теоретического обоснования оптимальных условий репаративной регенерации тканей опорно-двигательного аппарата, а также разработчиком современных хирургических технологий у больных с тяжелыми видами последствий травм и ортопедических заболеваний.

Оноприенко — профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, автор более 580 научных трудов и 22 изобретений.

Он родился 22 мая 1937 года в городе Сызране Куйбышевской (Самарской) области. Окончил 1-й Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова по специальности «медико-санитарное дело» в 1960 году.

Трудовую деятельность начал врачом-травматологом Мытищинской больницы в Московской области в 1960 году. В МОНИКИ стал работать с 1963 года.

Он более 50 лет работает в системе здравоохранения Подмосковья, в том числе свыше 25 лет возглавлял Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ).

Под его руководством институт стал ведущим научным учреждением министерства здравоохранения РФ по отраслевой научно-исследовательской программе «Хирургия». По инициативе Оноприенко в институте был открыт факультет усовершенствования врачей, на котором прошли подготовку более 40 тыс. медработников.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, высшими наградами Московской области. Лауреат Государственной премии России и премий правительства РФ в области науки и техники, именных премий Российской академии медицинских наук (дважды). Заслуженный деятель науки РФ.

Постановлением губернатора Московской области в 2007 году Оноприенко присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».