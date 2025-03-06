Почетному жителю Электростали вручили медаль в честь юбилея Победы

С юбилеем ее поздравили заместитель главы г. о. Электросталь Марианна Кокунова, заместитель председателя Совета депутатов Эрленд Гурский и заместитель начальника окружного управления соцразвития № 4 Ольга Дрыгина.

Они передали подарки от президента России и губернатора Подмосковья, а также вручили медаль к 80-летию Победы.

До 55-ти лет Мария Кубрина работала заведующей складом на хлебозаводе, затем ушла на пенсию, но продолжает общаться с коллегами и поддерживает с ними теплые отношения.

Сейчас она живет с дочерью, которая во всем ее поддерживает. Возраст не помеха для Марии Матвеевны. Работа на хлебозаводе сменилась домашними заботами и воспитанием внуков.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.