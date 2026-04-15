«Почему вы не в Польше?»: Комиссаренко* удивился составу публики в США

Стендап-комик Комиссаренко* удивился, что 500 зрителей в США оказались из Гродно

Стендап-комик Слава Комиссаренко* во время концерта в США заявил, что около 500 зрителей в зале оказались выходцами из Гродно. Об этом сообщает «Царьград» .

Слава Комиссаренко*, которого ранее лишили российского паспорта, выступил с концертом в США и удивился составу публики. Видео с его рассказом появилось на YouTube.

По словам комика, во время выступления он упомянул Беларусь и заметил бурную реакцию зала. Тогда артист попросил поаплодировать тех, кто приехал из этой страны.

«И почти весь зал зааплодировал. А там человек до семисот. И человек пятьсот хлопает», — рассказал Комиссаренко*.

После этого он предложил зрителям назвать города, из которых они приехали. В ответ большинство закричало: «Гродно!»

«Что происходит? Почему вы не с картой поляка в Польше?» — спросил комик.

Зрители объяснили, что решили переехать в США по советам знакомых. По их словам, они заранее узнавали отзывы о жизни в стране и уже потом принимали решение о переезде.

* Внесен Министерством юстиции России в перечень иностранных агентов.