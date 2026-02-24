Почему в пост не бывает «великих» дней? Отвечает священнослужитель

Дни Великого поста не делятся на «великие», в отличие от последней недели перед Пасхой, сообщил РИАМО секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма города Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек.

Монаршек пояснил, что названия «Великий понедельник», «Великий вторник», «Великая пятница» относятся именно к последней неделе перед Пасхой. Сам же сорокадневный пост устроен иначе: все его дни равны по строгости. Церковный устав предписывает соблюдать единые правила на протяжении всего периода.

«Великим постом так не называются дни. Они практически все одинаковые. Устав предписывает одинаково всем нам поститься эти 40 дней. Поэтому нет таких „великих“ дней. Они все дни одинаковые», — отметил протоиерей.

Священнослужитель добавил, что особое настроение поста создается и через богослужения: в храмах приглушается свет, облачения меняются на темные, что помогает верующим настроиться на покаянный период.

Великий пост — установленный церковью 48-дневный период, который готовит православного христианина к Пасхе. В этом году он начинается 23 февраля, а заканчивается 11 апреля.

