Победители конкурса «Казачество на службе Отечеству» бесплатно получат образование в МГУТУ

Подошел к концу второй конкурс «Казачество на службе Отечеству», который проводился с ноября прошлого года по апрель текущего года, передает пресс-служба организаторов.

Работы на конкурс поступили из 29 регионов России и стран СНГ. Их авторы считают, что должны служить Отечеству, казачеству и вере православной, а их жизнь будет неразрывно связана с казачьей культурой и традициями.

Победителями конкурса стали 49 старшеклассников (преимущественно кадетских, казачьих классов), выпускники колледжей. География победителей разнообразна: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Оренбургская, Липецкая, Белгородская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Курская, Иркутская, Омская, Ростовская области, Краснодарский, Ставропольский, Красноярский, Хабаровский края, Республика Калмыкия, Республика Бурятия, Республика Крым, Луганская Народная Республика, а также Республика Казахстан.

Юноши и девушки будут бесплатно обучаться на казачьем бакалавриате, который открылся в МГУТУ в 2023 году, а также бесплатно проживать в общежитии и получать стипендию.

Студенты смогут овладеть профессией журналиста, учителя истории, обществознания и этнокультуры или специалиста по государственному и муниципальному управлению. Обучение будет проводиться по трем профилям: «Медиатехнологии и информационная политика казачества», «История, обществознание и этнокультура» и «Государственная политика в отношении казачества».

«Я рад, что в Первый казачий университет ежегодно поступают способные мотивированные ребята. Юноши и девушки мечтают реализовать себя в казачьей среде. Они знают, чего хотят, готовы стать преемниками казачьей культуры и принести пользу обществу. Для участия в конкурсе нужно было представить сочинение или мультимедийный проект о казачьей культуре. Среди тем: „Вера в жизни казака“, „Образ казака в литературе“, „Культура казачества“, „Казаки — особый мобилизационный ресурс страны“, „Казаки — первопроходцы и первооткрыватели“, „Как увлечь историей казачества молодежь“, „Казачье самоуправление как самобытная форма русской демократии“, „Мой урок истории казачества“, „Выдающиеся люди казачьего сословия“, — сказал Арсений Миронов, ректор МГУТУ имени К. Г. Разумовского.

Ребята вспомнили о личностях и ключевых событиях казачества, рассказали о произведениях Пушкина, Толстого, Шолохова и о том, как они показали жизнь казаков в своем творчестве. Затронули тему казачьей семьи и традиций воспитания. Порассуждали на тему мобилизационного ресурса: 23 казачьих подразделения сегодня участвуют в СВО. Казачье оружие, снаряжение, образ жизни, быт и культурное наследие — все эти темы тоже нашли отражение в конкурсных работах. При их выполнении участники опирались на исторические и литературные источники, материалы из СМИ и даже личные блоги казаков.

— Хочу отметить работу Алины Рыльщиковой (МБОУ СОШ № 43 МО Абинский район ст. Холмская), которая провела исследование на тему «Роль коня и отношение к нему в жизни кубанской семьи». Девушка взяла интервью у конезаводчиков, систематизировала представления разных народов о лошадях, особенности коммуникаций с ними. Очень сильная работа», — отметила Анна Курапова, преподаватель МГУТУ, член конкурсной комиссии.