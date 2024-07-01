«Победа» запустила платное питание на своих рейсах

С 1 июля «Победа» запустила дополнительную услугу по предоставлению еды во время полета, сообщается на сайте авиакомпании.

На борту воздушного судна компании пассажирам будет доступен разнообразный выбор блюд: сэндвичи, салаты, мясное ассорти и десерты. Также будут предоставляться напитки: чай, кофе, соки и т. д. Для детей подготовили детские сеты.

Блюда будут стоить от 300 руб., а напитки — от 90 руб. Услугу «Еда в полет» можно будет приобрести на сайте компании, в мобильном приложении, а также с помощью «Управления бронированием» при покупке билетов.

Она доступна к заказу на рейсах в/из Москвы (аэропорт Шереметьево) и Санкт-Петербурга по более чем 70 направлениям.

Первые сообщения о том, что пассажиры смогут приобрести еду и напитки на борту «Победы» появились в апреле. Тогда эту информацию подтвердил генеральный директор компании Дмитрий Тыщук.