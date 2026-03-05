По народной программе в Подмосковье ремонтируют около 40 учреждений культуры

По народной программе «Единой России» в этом году в муниципалитетах Московской области капитально ремонтируют 37 домов культуры и детских школ искусств. Об этом сообщила депутат Мособлдумы, член фракции«Единая Россия» Линара Самединова. Она рассказала, что обновляются не только здания учреждений и инженерная инфраструктура, но и материально-техническая база.

«Например, в Дубне обновляем хоровую школу — учреждение с уникальными традициями, где важно сохранить атмосферу и при этом дать педагогам и детям современные технологии. Это системная работа по выполнению наказов жителей. Мы создаем современные пространства, где растут будущие таланты нашей страны», — подчеркнула Линара Самединова.

В Дубне сейчас идет капитальный ремонт второго корпуса хоровой школы — одного из знаковых образовательных учреждений города. Здесь создадутсовременные, комфортные условия для обучения. Обновленное здание откроется уже в этом году.

В Серпухове по народной программе партии ремонтируют Дворец культуры«Исток», где уже установили новые входные группы, а также продолжается обновление фасада. Общая площадь объекта — порядка 3 500 кв. м.

Историческая часть здания «Истока» 1860 года постройки останется в прежнем виде — специалисты проведут реконструкцию кирпичной кладки.Обновленный ДК станет универсальной площадкой, оснащенной современным оборудованием для проведения концертных программ и других культурных мероприятий.

В Московской области работает более 1,8 тысячи учреждений культуры: этомузеи, ДК, ДШИ, библиотеки, клубы, кинозалы, театры. По народнойпрограмме «Единой России» в регионе идет строительство культурныхцентров, обновление имеющихся, их оснащают оборудованием, музыкальными инструментами. С 2021 года по наказам жителей в области капитально отремонтировали 14 домов культуры и 13 школ искусств, открыли 33 модельные библиотеки.

Народная программа — это не только обновление и оснащение учреждений, но и поддержка специалистов, отметила Линара Самединова. По ее словам, для работников в области допобразования предусмотрены различные меры поддержки: ежемесячные выплаты и надбавки, субсидии на аренду жилья.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.